Юра Борисов подписал контракт с голливудским агентством UTA

Российский актер Юра Борисов подписал соглашение о сотрудничестве с одним из ведущих американских агентств талантов United Talent Agency (UTA). Об этом сообщило издание Variety, ссылаясь на собственные источники.

UTA, базирующееся в Лос-Анджелесе, известно своим списком клиентов, в который входят звезды первой величины, такие как Джонни Депп, Тимоти Шаламе, Харрисон Форд, Бенедикт Камбербэтч, Синтия Эриво и Майки Мэдисон. Агентство позиционирует себя как представителя «людей, чьи голоса и видение определяют культуру и формируют мир».

В декабре прошлого года Юра Борисов был номинирован на премию «Золотой глобус» за роль второго плана в «Аноре», а в январе 2025 года — на премию «Оскар» в той же номинации. Однако статуэтка досталась американскому актеру Кирану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль».



Рената Валеева