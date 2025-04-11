Россия предложила США вывести «Аэрофлот» из-под санкций

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия предложила США снять санкции с авиакомпании «Аэрофлот». Это предложение было сделано больше месяца назад, но пока не получило ответа от американской стороны, пишет РИА «Новости».

По словам Лаврова, возобновление авиасообщения должно стать следствием вывода «Аэрофлота» из-под санкций. Он также отметил, что российские эксперты напомнили об этом предложении во время второго раунда консультаций с США в Стамбуле.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Заявление главы МИД привело к росту акций «Аэрофлота». Если с утра они росли на 1,9%, то после слов Лаврова подскочили на 3,5%.

Накануне в Стамбуле прошел второй раунд российско-американских переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы дипломатических представительств. Делегации обменялись нотами, закрепляющими договоренности о беспрепятственном банковском и финансовом обслуживании дипмиссий.

Рената Валеева