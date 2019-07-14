Павел Шмаков подал жалобу в ЕСПЧ из-за статуса татарского языка

Директор казанской школы «СОлНЦе» Павел Шмаков сообщил о подаче в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобы на запрет обязательного преподавания татарского языка.

«Только что отправил жалобу в ЕСПЧ», — написал он в соцсетях.

Также Шмаков сообщил, что направлена апелляция в Верховный суд России. Он намерен обжаловать систему ФГОСов.

Напомним, что в 2018 году Павел Шмаков подавал иск в Верховный суд РФ по вопросу об обязательном изучении госязыков РФ. Его заявление было отклонено.