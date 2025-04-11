В России за сутки потушено 32 лесных пожара, в Татарстане — 13 возгораний
За прошедшие сутки в России ликвидировано 32 лесных пожара в восьми регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению 48 лесных пожаров в шести регионах.
В тушении было задействовано 1 656 человек, 298 единиц техники и два воздушных судна. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляют восемь воздушных судов.
В двух регионах введен режим ЧС. Особый противопожарный режим действует в 22 регионах. Пожароопасный сезон объявлен в 68 регионах, в Татарстане он начнет действовать с 14 апреля по 11 мая.
По данным МЧС, с начала года 75% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.
За сутки 10 апреля подразделения Государственной противопожарной службы Татарстан:
- реагировали на 13 пожаров, из них четыре — в жилом секторе;
- совершили 17 выездов по ложным вызовам;
- 16 раз выезжали на взаимодействие с другими службами;
- четыре раза привлекались для ликвидации последствий ДТП.
На водных объектах происшествий не произошло.
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