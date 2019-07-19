Новости

12:40 МСК Все новости
Новости раздела

Спикерами деловой программы WorldSkills в Казани станут Дмитрий Песков, Татьяна Голикова и космонавт Крикалев

12:23, 19.07.2019
Спикерами деловой программы WorldSkills в Казани станут Дмитрий Песков, Татьяна Голикова и космонавт Крикалев
Фото: wikipedia.org

В Казань для участия в деловой программе WorldSkills-2019 приедут вице-премьер РФ Татьяна Голикова, спецпредставитель президента РФ Дмитрий Песков и космонавт Сергей Крикалев.

Деловая программа в рамках чемпионата рабочих профессий запланирована на 23—25 августа 2019 года.

Первые два дня конференции будут сфокусированы на глобальных вызовах и макрорегиональных решениях в области кадрового обеспечения экономики будущего, отмечается на сайте конференции WorldSkills.

Напомним, что сам чемпионат пройдет в Казани с 22 по 27 августа. В сборную России вошли 14 представителей Татарстана.

Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров