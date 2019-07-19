Спикерами деловой программы WorldSkills в Казани станут Дмитрий Песков, Татьяна Голикова и космонавт Крикалев

В Казань для участия в деловой программе WorldSkills-2019 приедут вице-премьер РФ Татьяна Голикова, спецпредставитель президента РФ Дмитрий Песков и космонавт Сергей Крикалев.

Деловая программа в рамках чемпионата рабочих профессий запланирована на 23—25 августа 2019 года.

Первые два дня конференции будут сфокусированы на глобальных вызовах и макрорегиональных решениях в области кадрового обеспечения экономики будущего, отмечается на сайте конференции WorldSkills.

Напомним, что сам чемпионат пройдет в Казани с 22 по 27 августа. В сборную России вошли 14 представителей Татарстана.



