В Татарстане увеличились доли отказов по потребкредитам за месяц

Банки по-прежнему сохраняют достаточно низкий аппетит к риску

Фото: Динар Фатыхов

Доля отказов по потребительским кредитам в Татарстане составила 74,7%. По сравнению с июнем того же года данный показатель увеличился на 1%. Причем республика в пятерку регионов, где зафиксирована самая высокая доля отказов по таким займам, следует из аналитики НКБИ.

Чаще, чем жителям Татарстана, отказывают в предоставлении таких кредитов только в Кемеровской (75,8%), Новосибирской (75,4%), Оренбургской (75,3%) и Омской (75,2%) областях.

В свою очередь наименьшее значение данного показателя в топ-30 регионов в июле 2026 года было зафиксировано в Белгородской области (67,8%), Приморском крае (67,9%), Воронежской (68,8%) и Нижегородской (69,2%) областях, а также в Хабаровском крае (70,9%). Относительно низкий показатель отказов в них свидетельствует о более качественном потоке заявителей и/или более мягкой скоринговой политике банков в этих регионах, подчеркивают эксперты НКБИ. В Москве и Санкт-Петербурге доля отказов по потребкредитам в июле составила 71,9 и 72,6% соответственно.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— После пяти месяцев снижения, в июне — июле 2026 года доля отказов по заявкам на потребкредиты выросла, — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — В условиях жесткой денежно-кредитной политики, включающей, в числе прочего, серьезные ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, банки по-прежнему сохраняют достаточно низкий аппетит к риску. Они повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в дальнейшем. В свою очередь, конкуренция банков в борьбе за граждан с высоким уровнем кредитоспособности (по шкале Персонального кредитного рейтинга — более 750 баллов) нарастает. По заявкам таких заемщиков доля отказов по заявкам на потребкредиты в настоящее время составляет 49%.

Никита Егоров