Центробанк включил биткоин в список доступных на российских биржах криптовалют

Также в перечень вошли Ethereum и Tether USDT

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Центробанк включил в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на биржах, Bitcoin, Ethereum и Tether USDT. Об этом говорится в релизе регулятора.

— ...Банк России включил в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на биржах, Bitcoin, Ethereum и Tether USDT. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать все криптовалюты, которые будут торговаться на биржевом и внебиржевом рынках, без ограничений, — рассказали в пресс-службе ЦБ.

Прежде чем совершать сделки, всем инвесторам, вне зависимости от их статуса, необходимо будет пройти тестирование и ознакомиться с рисками инвестиций в криптоактивы. При отборе криптовалют учитывались их рыночная капитализация, среднедневной объем торгов, а также история ценообразования на зарубежных площадках.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин подписал документ, который устанавливает условия покупки криптовалют для инвесторов. Закон также вводит обязательную регистрацию для компаний, занимающихся их обменом.



Галия Гарифуллина