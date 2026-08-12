Инноваторы Татарстана могут получить до 30 млн рублей

Инициатива направлена на стимулирование малых предприятий

Фото: Динар Фатыхов

Фонд содействия инновациям объявил о старте четвертой очереди конкурса «Развитие-Станкостроение» в рамках реализации федеральной программы «Развитие производства станкоинструментальной промышленности».

Как сообщила пресс-служба Минэкономики республики, инициатива направлена на стимулирование малых предприятий, обладающих подтвержденным опытом в создании и успешной коммерциализации наукоемкой продукции. Конкурс ориентирован на компании, чьи планы включают проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) с целью разработки передовых образцов станкоинструмента, способных конкурировать на мировом уровне.

Предприятия могут претендовать на гранты в размере до 30 миллионов рублей, при необходимости обеспечить внебюджетное софинансирование в размере не менее 15% от суммы гранта, что может быть осуществлено за счет собственных или привлеченных средств.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Продолжительность НИОКР составляет 12 или 18 месяцев, что позволяет реализовать проекты комплексно. Статус малого технологического комплекса (МТК) дает дополнительные 2 балла при оценке заявки.

Конкурс охватывает ряд приоритетных направлений:

Разработка и создание современных металлорежущих станков с числовым программным управлением (ЧПУ) и обрабатывающих центров.

Производство критически важных комплектующих для металлорежущих станков и промышленных роботов, используемых в машиностроении.

Создание передового инструмента для различных промышленных нужд.

Разработка аддитивного оборудования, открывающего новые возможности в производстве.

Создание промышленных роботов и комплексных робототехнических систем.

Полный перечень лотов, соответствующих этим направлениям, представлен в Приложении 1 к Положению о конкурсе на официальном сайте.

Подача заявок продлится до 7 сентября 2026 года. Подать заявку можно через информационную систему АС Фонд-М по адресу: online.fasie.ru. Подробные условия участия и требования к документации изложены в Положении о конкурсе на официальном сайте.

Для получения дополнительной информации о мерах поддержки и консультаций можно обращаться в Единый контакт-центр по номеру: 8 (843) 524-90-90, а также следить за новостями на ресурсе «Мой бизнес | Республика Татарстан».

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Никита Егоров