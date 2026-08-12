Инноваторы Татарстана могут получить до 30 млн рублей
Инициатива направлена на стимулирование малых предприятий
Фонд содействия инновациям объявил о старте четвертой очереди конкурса «Развитие-Станкостроение» в рамках реализации федеральной программы «Развитие производства станкоинструментальной промышленности».
Как сообщила пресс-служба Минэкономики республики, инициатива направлена на стимулирование малых предприятий, обладающих подтвержденным опытом в создании и успешной коммерциализации наукоемкой продукции. Конкурс ориентирован на компании, чьи планы включают проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) с целью разработки передовых образцов станкоинструмента, способных конкурировать на мировом уровне.
Предприятия могут претендовать на гранты в размере до 30 миллионов рублей, при необходимости обеспечить внебюджетное софинансирование в размере не менее 15% от суммы гранта, что может быть осуществлено за счет собственных или привлеченных средств.
Продолжительность НИОКР составляет 12 или 18 месяцев, что позволяет реализовать проекты комплексно. Статус малого технологического комплекса (МТК) дает дополнительные 2 балла при оценке заявки.
Конкурс охватывает ряд приоритетных направлений:
- Разработка и создание современных металлорежущих станков с числовым программным управлением (ЧПУ) и обрабатывающих центров.
- Производство критически важных комплектующих для металлорежущих станков и промышленных роботов, используемых в машиностроении.
- Создание передового инструмента для различных промышленных нужд.
- Разработка аддитивного оборудования, открывающего новые возможности в производстве.
- Создание промышленных роботов и комплексных робототехнических систем.
Полный перечень лотов, соответствующих этим направлениям, представлен в Приложении 1 к Положению о конкурсе на официальном сайте.
Подача заявок продлится до 7 сентября 2026 года. Подать заявку можно через информационную систему АС Фонд-М по адресу: online.fasie.ru. Подробные условия участия и требования к документации изложены в Положении о конкурсе на официальном сайте.
Для получения дополнительной информации о мерах поддержки и консультаций можно обращаться в Единый контакт-центр по номеру: 8 (843) 524-90-90, а также следить за новостями на ресурсе «Мой бизнес | Республика Татарстан».
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