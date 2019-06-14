Как Силуанов, Мутко и Орешкин будут «казнить и миловать» глав регионов по новым KPI

Фото: Максим Платонов

В четверг стало известно, что министр финансов России Антон Силуанов возглавил рабочую группу, которая будет утверждать показатели эффективности губернаторов и их корректировку. Компанию ему составят вице-премьер Виталий Мутко, министр экономического развития Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин. Эксперты «Реального времени» уверены, что теперь федеральное правительство сможет сильнее влиять на глав регионов, перекладывая на их плечи ответственность за экономические проблемы в стране. Выиграют лишь сильные губернаторы-лоббисты.

В компании с Мутко, Орешкиным и Собяниным

В конце апреля Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы губернаторов и органов власти в регионах. В документе были обозначены новые показатели эффективности (всего их 15), примечательно, что они стали распространяться и на глав субъектов. Теперь стал известен состав рабочей группы (в составе совета при президенте РФ по стратразвитию и нацпроектам), которая будет оценивать выполнение показателей. Возглавил ее первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов. Учитывая, что ранее регионы были подотчетными только президентской администрации, эксперты говорят об усилении влияния на них со стороны правительства.

Максим Орешкин, министр экономического развития, стал заместителем руководителя группы и будет отвечать за коммуникации с регионами. Предполагается, что именно МЭР будет сводить данные о выполнении показателей, сюда же регионы будут направлять свои предложения по корректировке KPI.

В группу включены замглавы аппарата правительства Валерий Сидоренко, вице-премьер Виталий Мутко, глава экспертного управления президента Владимир Симоненко, глава управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев и другие представители президентской администрации и министерств. Известно также, что в работе группы примет участие московский мэр Сергей Собянин. Группа будет обсуждать с губернаторским корпусом систему KPI, в том числе условия, влияющие на выполнение показателей и другие вопросы оценки.

Максим Орешкин, министр экономического развития, стал заместителем руководителя группы и будет отвечать за коммуникации с регионами. Фото Сергея Карпухина/ТАСС

Не все измеряется цифрами

Напомним, что среди утвержденных в апреле KPI — уровень доверия к президенту и губернаторам, количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе, численность занятых в МСП, производительность труда в несырьевых отраслях, уровень реальной зарплаты, бедности, объем инвестиций в основной капитал, ожидаемая продолжительность жизни, доступность жилья и другие экономические и социальные показатели.

Методику расчета KPI по доверию президенту и губернаторам до 1 июня должна была разработать президентская администрация, по остальным 14 показателям — правительство, форму отчетности глав регионов кабмин должен предложить до 1 июля.

Эксперты «Реального времени» ставят под сомнение объективность таких оценок.

— Все эти оценки KPI исходят из политики Кириенко, — уверен политолог, социолог Борис Кагарлицкий. — Они (в Администрации президента РФ. — прим. ред.) все пытаются измерить формальными показателями, которые надеются сделать несубъективными. Но ими далеко не все измеряется. Можно иметь приличную статистику при крайней степени недовольства населения. И ситуация в Хабаровске наглядна: имея не самую плохую экономическую статистику, там наблюдалось всеобщее возмущение граждан происходящим. Формальными показателями это не вычислить.

Согласно президентскому указу, главы регионов будут не позднее 1 апреля направлять в правительство отчет о достигнутых показателях за отчетный период. Лучшим регионам обещаны гранты, их общий объем на год составляет 20 млрд рублей.

Губернаторы-лоббисты

Эксперты уверены, что теперь у правительства появился дополнительный рычаг давления на регионы и их глав. Так, политолог Дмитрий Михайличенко обратил внимание на фигуру самого министра финансов, возглавившего рабочую группу.

— Силуанов — фигура, которая занимается деньгами. И с регионов будут спрашивать за каждую копейку. Речь идет о режиме экономии в условиях недостаточных объемов финансовых ресурсов, которые федеральный центр дает регионам. И режим экономии фактически будет продолжаться, — подчеркивает Михайличенко.

По его словам, KPI — инструмент для настройки вертикальной эффективности в отношениях между центром и регионом. Функции губернаторов все больше сводятся к задачам наемного менеджера с минимумом политических полномочий и максимумом ответственности. Самим регионам это нововведение тоже мало что даст.

— У губернаторов ответственность и так высокая, они во многом лишены политического влияния. И у них остается один ресурс — личное влияние, умение договариваться. В этих условиях конфигурации власти выигравшей стороной оказываются сильные лоббисты, которые имеют возможность на федеральном уровне отстаивать свою точку зрения: Рустам Минниханов (Татарстан), Алексей Дюмин (Тульская область), Рамзан Кадыров (Чечня), Дмитрий Миронов (Ярославская область), Александр Моор (Тюменская область). Собянин выведен за эти пределы, его эти проблемы не беспокоят, — отмечает политолог.

Что касается врио главы Башкирии Радия Хабирова, по мнению нашего собеседника, «башлык» еще не набрал необходимый вес для лоббирования, но потенциал для этого есть. Он встроен «в определенные группы влияния, в которые входят Воробьев и Шойгу». Но при этом руководитель республики своей политикой может нажить себе дополнительных врагов, как это было в ситуации с Роспотребнадзором.

— В рамках такой модели деньги получить из федерального центра становится все сложнее. Функции губернаторов все больше сводятся к управлению, купированию социального недовольства и обеспечению того минимума, который есть. Политика регионов полностью синхронизирована с федеральным центром, вплоть до конкретных высказываний, — резюмирует Михайличенко.

В группу включены замглавы аппарата правительства Валерий Сидоренко, вице-премьер Виталий Мутко, глава экспертного управления президента Владимир Симоненко и другие. Фото Максима Платонова

Перекладывая ответственность на регионы

Вместе с тем политолог Аббас Галлямов не исключает, что после оглашения первых результатов KPI Кремль получит новое обоснование для снятия и назначения глав субъектов РФ.

— Власти занимаются вопросом ротации губернаторов, повышением качества их работы с учетом ситуации в стране, — дополняет Михайличенко. — Этот критерий будет иметь значение при ротации губернаторов и оценках их руководства со стороны администрации президента РФ. Хотя у губернаторов уже есть критерий эффективности — алгоритм его простой, и каждый год (в сентябре) главы регионов отчитывались по нему.

Судя по всему, в целом самим регионам и их главам этот указ ничего положительного не принесет, кроме дополнительной ответственности.

— Возникла такая ситуация, когда правительство пытается переложить ответственность за экономические проблемы на регионы, не давая им полномочий, — комментирует Кагарлицкий. — Главный вопрос не в деньгах, а в полномочиях. И губернаторам просто не дают заработать для пополнения региональных бюджетов. И давление на регионы усиливается по мере того, как в Кремле и в Белом доме теряют контроль над развитием экономической ситуации. Они пытаются это компенсировать административными мерами, нажимом на регионы и возложением ответственности на губернаторов за всякие неприятности. Но в целом это не поменяет глубинных отношений.