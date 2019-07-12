Минэкономики РТ прокомментировало информацию о принуждении детей становиться самозанятыми

Министерство экономики Татарстана заявило, что принуждение детей становиться самозанятыми недопустимо. Так «Реальному времени» прокомментировали информацию соцсетей о том, что родительский комитет одной из школ распространил просьбу регистрировать детей в качестве самозанятых.

«В очередной раз хотим подчеркнуть: регистрация в качестве самозанятого — дело добровольное, для школьников доступное только с согласия родителей, и никакого принуждения в данном случае быть не может», — сообщили в министерстве.

Там отметили, что ребенок, достигший возраста 14 лет, при наличии письменного согласия со стороны родителей может скачать мобильное приложение «Мой налог» и без визитов в официальные органы, буквально в несколько кликов стать предпринимателем.

«Мы приветствуем появление молодых самозанятых граждан. Считаем, что этот шаг

послужит стимулом для развития предпринимательских навыков, инициативы и бизнес-компетенций, а также поможет самореализации молодежи в бизнес-среде Республики Татарстан. Это своеобразный первый шаг школьников в большой бизнес», — подчеркнули в Минэкономики РТ.

Ранее «Реальное время» писало о правовых, психофизиологических аспектах самозанятости несовершеннолетних.

По состоянию на 8 июля в Татарстане зарегистрировано 18 тыс. самозанятых граждан. Большинство из них зарегистрировались в Казани — 5 920 человек. В Набережных Челнах работают более 1 800 самозанятых, в Нижнекамском районе — 736, в Альметьевском — 644, в Зеленодольском — 620, в Елабужском — 427.