В Казани зарегистрировались почти 6 тысяч самозанятых, в Татарстане — 18 тысяч

Минэкономики Татарстана провело мониторинг ситуации с самозанятыми в республике. Большинство из них зарегистрировались в Казани — 5 920 человек.

По данным на 8 июля, в Набережных Челнах работают более 1 800 самозанятых, в Нижнекамском районе — 736, в Альметьевском — 644, в Зеленодольском — 620, в Елабужском — 427, сообщает пресс-служба министерства.

Всего в республике зарегистрированы уже 18 тысяч самозанятых граждан. Таким образом за 8 дней их число выросло на 2 тысячи человек.

В основном самозанятые трудятся в сферах строительства и ремонта жилья, пассажирских и грузовых перевозок, ремонта автотранспортных средств, интернете, а также в сфере услуг.

«Мы видим положительную тенденцию по регистрации самозанятых и интерес к специальному налоговому режиму. Во многом благодаря тому, что сегодня в Татарстане ведется большая информационная работа. Работает автономная некоммерческая организация «Центр поддержки самозанятых», которая оказывает гражданам бесплатные информационные услуги. Жителей республики также консультирует экспертный центр интернет-ресурса «Проверенный бизнес». В сентябре планируется проведение большого образовательного форума для субъектов малого и среднего бизнеса и самозанятых», — отмечает первый замминистра экономики Татарстана Рустем Сибгатуллин. Одним из важнейших факторов легализации самозанятых станет создание для них финансовых инструментов поддержки, считает Сибгатуллин.

Ранее «Реальное время» писало о первом самозанятом казанце, выигравшем тендер. Он получил контракт на изготовление придверных табличек для Минэкономики Татарстана.