«Это я, почтальон Печкин, пришел лечить вашего мальчика» — «Почта России» идет в парамедики

Эксперимент восьми регионов — доврачебную помощь на селе станут оказывать почтальоны

Татарстан вновь оказался в числе пилотных регионов — на сей раз экспериментальный проект в РТ, наряду с Нижегородской, Самарской, Оренбургской, Новгородской, Ульяновской, Калининградской и Мурманской областями, запускает «Почта России». Почтальоны здесь станут «почтальонами-помощниками», их планируют привлекать к оказанию доврачебной помощи и сбору сведений о здоровье населения. О том, какие новые функции возлагают на татарстанских работников почты, с какого района республики начнут внедрять нововведение и как это согласуется с законом и требованиями по оказанию медицинской помощи, — в материале «Реального времени».

«С толстой сумкой на ремне», со стетоскопом в руке



Суть эксперимента представили на официальном сайте «Почты России». Заместитель гендиректора ведомства по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон сообщил, что в рамках пилотного проекта в восьми российских регионах при участии местных Минздравов почтальонов привлекают к оказанию доврачебной помощи, сбору данных о состоянии здоровья населения и просветительской деятельности в области здравоохранения.

Идею совмещения, на первый взгляд, несовместимых обязанностей почтальонов и парамедиков Мандрон обосновал тем, что в вымершей российской глубинке почта осталась единственным учреждением, представляющим государство. И это правда: сельские больницы давно и бесследно «оптимизировали». «Кроме инфраструктуры, «Почта России» обладает уникальным ресурсом, который невозможно построить или купить: доверием людей к почтальону», — цитирует Мандрона сайт ведомства. — Российский почтовый оператор имеет все ресурсы и возможности, чтобы обеспечить сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую доврачебную помощь на дому гражданам пожилого возраста и людям с ограниченными возможностями… Использование платформы «Почты России» существенно сэкономит бюджетные средства, так как не придется создавать решение с нуля, а реализация проекта позволит улучшить уровень адресной помощи в самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, что благоприятно скажется на продолжительности жизни населения и ее качестве».

А необходимость передачи почтальонам функций по сбору информации о здоровье граждан обосновал глава «Почты России» Николай Подгузов, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Он отметил, что при проведении медобследования населения в селах и деревнях на первичный опрос пациента у передвижной бригады врачей уходит 30—50% времени и высказал мнение, что часть опроса могли бы проводить почтальоны.

Фото medvestnik.ru

«Предполагаю, что инициатива внедрена из экономии»

— Почта имеет ряд преимуществ, — заочно возразил руководству ведомства в разговоре с корреспондентом «Реального времени» врач-психиатр Борис Менделевич, которого новации озаботили не только как медика, но и как депутата Госдумы. — Работники почты присутствуют во всех, даже самых отдаленных поселениях, что, конечно же, огромный плюс. Но я считаю, что подобное преимущество можно применять в качестве логистического ресурса. К примеру, сотрудники почты могут доставлять определенные лекарства, передавать анализы и т. п.

А вот сбор медицинских данных и оказание первой помощи — это функции, которые, по мнению Менделевича, должны выполнять только медработники — на то есть особые причины:

— В вопросах здоровья нет первичного и вторичного — все на первом месте. Для врачей медицинская тайна, наравне с качеством оказания медпомощи, — это одна из неотъемлемых частей работы. Прогнозировать, к чему может привести медпомощь, оказанная почтальоном, очень сложно: все зависит от конкретной ситуации, особенностей организма и многих других факторов.

— Но на Западе первичную медпомощь оказывают, например, полицейские, — напомнила корреспондент.

— Каждый из нас должен иметь навыки оказания первой медпомощи. Но одно дело, когда ждешь скорую и помогаешь во время ожидания, а другое — когда становишься единственным участником данного процесса. Если сравнивать с западными аналогами, да, там подобный функционал частично возложен на полицейских, но только из-за того, что часто именно полицейские оказываются первыми на местах происшествия. К тому же для оказания медпомощи они проходят специальные курсы. Об этом тоже надо помнить.

Фото boris-mendelevich.ru

Кроме того, подчеркнул собеседник «Реального времени», сегодня отечественное здравоохранение больше всего нуждается в узких специалистах и высокотехнологичном оборудовании:

— Насколько эти задачи будут решены данным проектом — остается под вопросом.

Борис Менделевич высказал сомнение и в законности действий почтальонов, которых будут привлекать к реализации проекта:

— При сборе почтальонами информации о состоянии здоровья населения возникают два вопроса: кто будет нести ответственность за качество проведенного опроса и кто будет отвечать за конфиденциальность данных? Сами почтальоны не являются медицинскими работниками, поэтому хранить врачебную тайну не обязаны.

Борис Менделевич указал также, что работать «Почта России» собирается, судя по всему, с пожилым населением, которому особенно нужна комплексная медпомощь, включая проведение компьютерной томографии и биохимических анализов, а эти задачи «простыми опросами не решаются».

Наконец, у него есть большие сомнения и по поводу правовых аспектов инициативы:

— По моим данным, «Почта России» не имеет лицензии на оказание медицинской деятельности, а все вопросы, связанные со здравоохранением, в том числе и профилактикой, подразумевают наличие соответствующей лицензии.

— А почему вообще такой странный поворот случился, как думаете? Сейчас фельдшерско-акушерские пункты активно строятся — надо ли дублировать их деятельность? — поинтересовалась корреспондент.

— Понятно, что кадровый дефицит в медицине есть. Особенно в тех отраслях, которые не приносят большую экономическую выгоду. Предполагаю, что инициатива внедрена именно из-за этого. Но лично у меня к ней в данный момент очень много вопросов. Считаю, что привлекать почтальонов к информированию населения можно, но все, что касается профильной деятельности, в том числе и первичных осмотров, должно выполняться строго медработниками. А для этого нужно расширять не почтовую сеть, а деятельность мобильных бригад и фельдшерско-акушерских пунктов.

«Не больше пяти приемов»

— Основным приемам доврачебной помощи и реанимации в Европе обучают практически всех — полицейских, почтальонов, таксистов, и это правильно, — пояснил «Реальному времени» свою позицию по непростому вопросу главврач казанской станции скорой помощи Фарид Галяутдинов. — Ничего сложного в этом нет, мы школьников и учителей этому обучаем. Это, я считаю, каждый человек сегодня должен знать и уметь, и обучить этим пяти приемам можно всего за 72 часа: как уложить человека, как очистить ротовую полость, как сделать дыхание «рот в рот», закрытый массаж сердца. Можно спасти жизнь человеку, пока ждешь приезда скорой помощи.

Полезно, говорит Галяутдинов, знать и уметь, например, зафиксировать руку при переломе. Но ничего сверх этих простых манипуляций, по его убеждению, немедики совершать не должны, чтобы не навредить пациенту. Тем более пытаться оказывать медицинскую помощь человеку, у которого наступил инфаркт или инсульт, это, по словам специалиста, «просто абсурд».

И он категорически против того, чтобы неспециалисты пытались помогать с помощью лекарств, поскольку любой, даже самый безобидный, по общему убеждению, препарат, если его «прописал» несведущий в медицине и фармацевтике, может причинить серьезный вред.

Опрос — строго под подписку

Как оказалось — и это к лучшему — осторожность свойственна не только медикам, но и почтовикам в пилотных регионах. Руководитель группы по связям с общественностью «Татарстан почтасы» Евгения Доронина сообщила «Реальному времени», что в нашей республике эксперимент начнется с Кукморского района, и в очень мягкой форме:

— Филиал «Почты России», «Татарстан почтасы», и Министерство здравоохранения Республики Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на сохранение и укрепление здоровья и благополучия граждан пожилого возраста, инвалидов, проживающих в сельской местности. Основной его целью является повышение осведомленности граждан в вопросах здоровья.

По словам Дорониной, пока речь идет лишь о проведении сельскими почтальонами обходов и опросов населения, выявлении ими нуждающихся в помощи одиноких граждан. Информацию о таких людях почтальоны будут передавать в поликлинику и в органы социальной защиты по месту жительства. Попутно почтальоны будут информировать сельчан о диспансеризации и профосмотрах, помогут записаться на прием к врачам или вызвать врача на дом.

— А как будут решаться вопросы конфиденциальности? — уточнила корреспондент.

— Сбор и передача данных будут проводиться с письменного согласия граждан.

Однако татарстанский эксперимент пока находится на самой первой стадии. По словам Дорониной, сейчас рабочая группа «Татарстан почтасы» обсуждает способы взаимодействия с республиканским Минсоцзащиты.

Обещают доплатить

На вопрос корреспондента «Реального времени», будут ли доплачивать татарстанским почтальонам за сверхнормативную «медицинскую нагрузку», Евгения Доронина ответить затруднилась. И даже не ответила, сколько почтальоны в городе и на селе в среднем зарабатывают, лишь заметила, что какие-то доплаты им уже идут за непрофильную для почты, но повсеместно внедренную продажу продуктов и ширпотреба — от макарон до мыла и посуды. А между тем вопрос о деньгах — более чем своевременный.

В Казани сотрудники почты работают, не поднимая головы. А очереди на почте в пиковое время огромные. И на жалобы посетителей, что они медленно продвигаются, почтальоны нет-нет да и огрызнутся: «Сами бы тут за гроши поработали!»

Почтальон в «родном» отделении назвала корреспонденту «Реального времени» по секрету свою ставку — 8 тыс. рублей, и заработок с доплатами — до 12 тыс. рублей в месяц.

А в деревне Мингер Сабинского района, которую нельзя считать захолустьем хотя бы по той причине, что там из года в год проходит один из самых известных в республике и широко освещаемых СМИ Сабантуев, почтальону, по ее словам, и 8 тысяч не платят. Участок-то маленький, по количеству обслуживаемого населения тянет только на полставки. За 4 тысячи рублей всю корреспонденцию и пенсии женщина носит из соседнего села один раз в неделю. И то по великой доброте — хотела уходить, да люди уломали остаться. 8 тысяч почтальон получает за обслуживание двух деревень — этой и соседней. В такой ситуации главное — не новации, а чтобы почтальоны в отчаянии не уподобились жуликам из казанского логоцентра «Почты России», которые компенсировали низкие, по их меркам, заработки крупными кражами.