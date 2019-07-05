В еще одном регионе ПФО зафиксировали массовую гибель пчел
В пяти районах Ульяновской области — Павловском, Сурском, Цильнинском, Мелекесском и Николаевском — зафиксировали массовую гибель пчел.
Причиной могло стать отравление пестицидами, пишет «Интерфакс».
«В пострадавших муниципалитетах незамедлительно были созданы комиссии, которые провели обследования пасек, произвели отбор проб погибших пчел и направили их на экспертизу в Казань», — сообщил министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона Михаил Семенкин, отметив, что итоги проверки станут известны через 4—6 месяцев.
Ранее массовую гибель пчел зафиксировали также в Марий Эл, Удмуртии и Татарстане.Происшествия
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