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В еще одном регионе ПФО зафиксировали массовую гибель пчел

13:59, 05.07.2019
В еще одном регионе ПФО зафиксировали массовую гибель пчел
Фото: pixabay.com

В пяти районах Ульяновской области — Павловском, Сурском, Цильнинском, Мелекесском и Николаевском — зафиксировали массовую гибель пчел.

Причиной могло стать отравление пестицидами, пишет «Интерфакс».

«В пострадавших муниципалитетах незамедлительно были созданы комиссии, которые провели обследования пасек, произвели отбор проб погибших пчел и направили их на экспертизу в Казань», — сообщил министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона Михаил Семенкин, отметив, что итоги проверки станут известны через 4—6 месяцев.

Ранее массовую гибель пчел зафиксировали также в Марий Эл, Удмуртии и Татарстане.

Происшествия
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