Башкирия стала пятым регионом ПФО, где обнаружили массовую гибель пчел

В семи районах Башкирии обнаружили массовую гибель пчел. Это Бижбулякский, Миякинский, Иглинский, Стерлитамакский, Ермекеевский, Илишевский и Уфимский районы.

«По предварительным данным, основная причина — применение средств защиты растений, которыми обрабатываются посевы рапса», — сказал заместитель министра сельского хозяйства республики Ревнер Байтуллин, его слова приводит «Интерфакс».

Число погибших пчел и размер ущерба пока неизвестны.

«Мы настоятельно рекомендуем пчеловодам активнее сотрудничать с местными администрациями, рассказывать о себе, о своих планах. В ряде случаев, растениеводы даже не знают, что вблизи полей располагаются частные пасеки, потому не имеют возможности предупредить их о грядущих процедурах обработки сельхозкультур. В течение лета рапс будет обрабатываться еще неоднократно, и таких последствий можно будет избежать», — добавил Байтуллин.

Ранее массовую гибель пчел зафиксировали также в Марий Эл, Удмуртии и Татарстане. Сегодня стало известно, что аналогичная проблема затронула Ульяновскую область.