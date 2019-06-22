В Высокогорском районе фермеры пожаловались на массовую гибель пчел
Жителям деревни Средний Алат Высокогорского района пришлось столкнуться с массовой гибелью пчел, сообщает телеканал «Татарстан-24".
За неделю пострадали 30 ульев. Местные жители уверены, что причина мора в гербицидах, которыми обработали соседние поля.
Напомним, ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства России намерено до конца 2019 года разработать документы, регламентирующие производство экопродуктов по национальному стандарту.
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