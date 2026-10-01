Росприроднадзор подал в отношении ММК два иска почти на 6 млрд рублей

Министерство экологии Челябинской области участвует в качестве третьего лица по первому иску

Фото: Динар Фатыхов

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора подало два иска в Арбитражный суд Челябинской области с требованием взыскать с Магнитогорского металлургического комбината (ММК) почти 6 миллиардов рублей. Эти сведения поступили из картотеки арбитражных дел (есть у ТАСС).

Согласно информации из картотеки, оба иска были поданы 25 сентября — один на 1,9 миллиарда рублей, другой на 3,9 миллиарда рублей. Предварительное заседание по одному из исков назначено на 18 ноября этого года.

Также сообщается, что Министерство экологии Челябинской области участвует в качестве третьего лица по первому иску на сумму 1,9 миллиарда рублей.

ММК является одним из крупнейших производителей стали в мире и занимает ведущие позиции среди предприятий черной металлургии России, производя широкий ассортимент металлопродукции, включая продукцию с высокой добавленной стоимостью для основных отраслей российской промышленности.

Никита Егоров