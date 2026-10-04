Власти Башкирии определили критерии признания бизнеса ответственным

Статус будет действовать в течение двух лет с возможностью продления на такой же срок

Фото: Динар Фатыхов

Правительство Башкортостана утвердило новые правила присвоения, продления и прекращения статуса ответственного субъекта предпринимательской деятельности, а также порядок ведения реестра таких организаций. Постановление (есть у РБК) подписал исполняющий обязанности премьер-министра республики Александр Шельдяев в рамках реализации закона об ответственном ведении бизнеса.

Заявки на получение или продление этого статуса будут рассматриваться Министерством экономики региона. Чтобы получить статус ответственного, бизнес должен соответствовать восьми критериям. Важнейшим из них является индекс деловой репутации по национальному стандарту «ЭКГ-рейтинг»: для индивидуальных предпринимателей он должен составлять не менее 105 баллов, а для юридических лиц — минимум 96.

Среди других требований: отсутствие решений о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, отсутствие сведений о дисквалифицированных сотрудниках, отсутствие долгов по налогам и обязательным платежам. Статус ответственных не смогут получить организации, которые внесены в реестр иноагентов или причастных к экстремистской деятельности, а также те, кто попал в черный список Банка России.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Статус ответственного будет действовать в течение двух лет с возможностью продления на такой же срок. В случае отказа заявитель сможет повторно обратиться за получением статуса после устранения причин отказа.

Реестр ответственного бизнеса будет размещен на сайте Министерства экономики региона, и участие в этой системе для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет добровольным.

Индекс «ЭКГ-рейтинг» формируется на основе 57 показателей, сгруппированных по трем направлениям: экология, кадры и государственные отношения. Субъекты предпринимательства оцениваются по их влиянию на окружающую среду, уровню заработной платы, стабильности кадров, финансовой устойчивости, социальным инвестициям и другим аспектам.

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Никита Егоров