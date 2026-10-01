«Макс» запустил донаты для блогеров с автоматическими выплатами

Подписчики смогут отправлять разовые платежи до 10 тыс. рублей без ограничений по количеству

Фото: Динар Фатыхов

Платформа «Макс» запустила инструмент для сбора донатов в публичных каналах. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Владельцы каналов могут подключить донаты через чат-бот «VK Донат», позволяющий подписчикам отправлять разовые платежи до 10 тыс. рублей без ограничений по количеству.

Средства выводятся на карту автора автоматически раз в сутки. Для подключения владельцу нужно добавить бота в подписчики канала с правами администратора, указать реквизиты и закрепить пост со ссылкой на донаты. Статистику сборов можно отслеживать в мини-приложении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Гендиректор «Макса» Фарит Хуснояров отметил, что во «ВКонтакте» за прошлый год авторы заработали на донатах более 2,2 млрд рублей. По его словам, в первый день запуска в «Максе» к инструменту подключились несколько сотен каналов. В ближайшее время платформа добавит возможность настройки регулярных подписок.

Напомним, ранее в «Максе» добавили чат-бота, позволяющего оформлять электронные проездные на пригородные поезда.

Зульфат Шафигуллин