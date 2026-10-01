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В августе 2026 года производство алкоголя в России снизилось на 49,5%

18:29, 01.10.2026

Производительность вина упала сильнее, чем пива

В августе 2026 года производство алкоголя в России снизилось на 49,5%
Фото: Галия Шакирова

В августе 2026 года производство алкоголя в России снизилось на 49,5% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом «Реальному времени» сообщил председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) Павел Шапкин.

— Только в августе текущего года производство вин в России упало на 39% относительно аналогичного месяца 2025-го, игристых вин — на 44%, пивных напитков — на 37%, а в целом всей алкогольной продукции — на 49,5% без учета пива, — озвучил статистику изданию эксперт.

Он также спрогнозировал снижение цен на вино в России. Подробнее — в материале «Реального времени».

Никита Егоров

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