Отслеживание интереса покупателей позволяет спрогнозировать изменение спроса на спецтехнику

Интерес пользователей к объявлениям предлагают использовать как ранний индикатор спроса на новую самоходную технику

Фото: Максим Платонов

Динамику интереса пользователей на платформах по продажам спецтехники предложили использовать как один из ранних сигналов изменения спроса на рынке. Участники рынка смогут раньше учитывать изменения спроса при планировании, это поможет: производителям — точнее определять объемы и структуру выпуска, импортерам — корректировать поставки, а дилерам — управлять складскими запасами. Данные об интересе пользователей могут стать дополнительным ориентиром для принятия решений на горизонте до полугода.

Подход основан на сопоставлении данных на разных этапах пути техники. По девяти основным видам новой самоходной техники динамику интереса на «Авито» сравнили со сведениями АО «Электронный паспорт» об оформлении электронного паспорта самоходной машины (ЭПСМ).

Набор данных показал последовательность изменения спроса: сначала интерес пользователей фиксируется в просмотрах объявлений, затем оформляется ЭПСМ, а после этого техника ставится на учет. Исследование показало, что изменения интереса пользователей заметны раньше, чем отражаются в данных об оформлении ЭПСМ и постановке техники на учет.

Показательный пример — погрузчики. В феврале — марте 2026 года количество просмотров таких объявлений на платформе выросло на 61% год к году. Позднее положительная динамика была зафиксирована и в оформлении ЭПСМ: в марте их количество увеличилось на 10%, а в июне — на 28%, по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

«Для рынка важно не только понимать, что происходит со спросом сейчас, но и видеть изменения достаточно рано, чтобы успеть учесть их в планах. Данные об интересе пользователей позволяют дополнить регистрационную статистику и получить более полную картину того, как меняется рынок. На конференции «Дело Спецтехники» мы хотим вместе с участниками отрасли обсуждать такие новые подходы и искать инструменты, которые помогают принимать решения на основе данных», — комментирует Максим Мажуга, директор «Авито Спецтехника».



Аналитики «Авито Спецтехники» изучили структуру предложения новой самоходной техники по странам происхождения производителей. В январе — июле 2026 года китайские модели занимали основную долю в выборке. На них приходилось 69% объявлений на «Авито» и 76% оформлений ЭПСМ. На российскую технику приходилось 3% объявлений и 11% оформлений ЭПСМ.

Региональный анализ показывает, что на десять крупнейших регионов приходится 61% просмотров объявлений, доля покупателей из этих регионов составляет 44%. Еще 56% покупателей приходят из 74 субъектов РФ.

При этом 76% просмотров новой самоходной техники в этой выборке приходится на регионы, где доля российских машин в предложении составляет менее 3%. В их числе Москва и Московская область, Республика Татарстан, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан и еще 24 региона.

В 2026 году конференция «Дело Спецтехники» проходит с 29 сентября по 1 октября в формате Национальной выставки-форума по спецтехнике и коммерческому транспорту. В течение трех дней форум объединит все основные форматы отраслевого мероприятия на одной площадке. Во время деловой программы участники обсудят тенденции рынка.

«Спецтехника играет ключевую роль в инфраструктурном и жилищном строительстве, добыче и транспортировке полезных ископаемых, перевозке и складировании грузов. Бесперебойная работа техники на объектах обеспечивается благодаря кооперации отечественных дистрибьюторов и дилеров с российскими и иностранными производителями. От их эффективного взаимодействия во многом зависит стабильная работа целых отраслей. Поэтому в этом году мы вместе с «Авито Спецтехникой» развиваем «Дело Спецтехники» как национальную площадку, где производители, дилеры, сервисные и лизинговые компании, представители органов власти и технологические партнеры могут объединять экспертизу, открыто обсуждать актуальные вопросы и вместе искать практические решения для отрасли. Такой диалог помогает лучше понимать задачи друг друга и формировать условия для дальнейшего развития рынка», — комментирует Егор Теплов-Барейша, директор НАДДиПС.

