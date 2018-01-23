ВЭБ решил пустить Евгению Даутову по миру?

Предпринимательница может лишиться двух заводов и всего личного имущества

Фото: Михаил Козловский

ВЭБ подбирается вплотную к активам Евгении Даутовой — бывшей главы и совладелицы обанкротившегося «Спурт Банка». В результате судебных тяжб она может потерять оба своих завода, а также личное имущество. Несколько лет назад все это было передано в залог обязательств по кредитам на проблемный проект АО «КЗСК-Силикон». В свою очередь представители компаний Даутовой обвиняют ВЭБ в рейдерском захвате. Подробнее — в материале «Реального времени».

ВЭБ хочет забрать компанию Даутовой

17 и 19 января Арбитражный суд РТ рассматривал иск «Внешэкономбанка» (ВЭБ) к компании «Газ-маркет» (ГМ). ВЭБ она интересует как владелец пакета акций другой фирмы, ОАО «КЗСК». Обе эти компании контролирует Евгения Даутова, экс-председатель правления и совладелица «Спурт Банка».

Причина разбирательства — залоги по кредитам на строительство завода кремнийорганических мономеров, который Даутова безуспешно пыталась запустить много лет подряд (подробнее в справке). Госкорпорация финансировала этот проект до 2016 года, но так и не дождалась результатов. Теперь она хочет вернуть свои зависшие 3,4 млрд рублей и 286,9 млн рублей процентов.

Оператором завода была третья фирма — АО «КЗСК-Силикон», контрольная доля в котором также принадлежит Даутовой (еще 48,95% — у Росимущества). В 2014 году «Внешэкономбанк» открыл «КЗСК-Силикону» кредитную линию с лимитом 7,8 млрд рублей. Ссуды выдавались под залог разнообразных активов предпринимательницы и имущества ее компаний; одним из предметов залога были акции ОАО «КЗСК», принадлежащие «Газ-маркету».

После того как проект завода был заморожен, а в отношении его оператора, «КЗСК-Силикон», ввели начальную процедуру банкротства, ВЭБ включился в реестр кредиторов, выставив ему требования в 3,7 млрд рублей. Сейчас госкорпорация рассчитывает получить залоговое имущество, в частности, долю ГМ в «КЗСК» (последняя компания управляет действующим заводом синтетического каучука).





Госкорпорация финансировала проект КЗСК до 2016 года, но так и не дождалась результатов. Фото prav.tatar.ru



Акции выросли или стремятся к нулю

В прошлую среду в суде представитель ГМ ходатайствовал об оценке рыночной стоимости акций «КЗСК» — по его словам, с 2014 года, когда заключался договор залога, цена стала, «безусловно, выше». Судья Милена Исхакова возразила: «До перерыва истец утверждал, что стремится к нулю стоимость этих акций».

В итоге суд согласился на экспертизу. Организация, которая будет этим заниматься, пока не выбрана; судя по поступившим предложениям, оценка может занять 15—21 рабочий день, а стоимость процедуры колеблется от 150 тыс. до 1,3 млн рублей. Деньги на оплату услуг экспертов ГМ собирается привлечь «от третьих лиц» (в качестве них в деле участвуют «КЗСК» и «КЗСК-Силикон»).

Дождаться экспертизы суд решил вопреки возражениям представителя ВЭБа, который говорил, что это только затянет процесс. На заседании он заявил, что ходатайство об экспертизе — это «прямое злоупотребление процессуальным правом». По его словам, юристы ГМ давно говорят о несоответствии залоговой и реальной цены акций «КЗСК», но никаких конкретных действий не предпринимали.

Представитель «Газ-маркета» в свою очередь сказал, что ВЭБ, «используя, так скажем, доминирующее положение на рынке», изначально навязал заемщикам свои условия. На момент заключения кредитного соглашения собственных денег «КЗСК-Силикона» для строительства завода было «явно недостаточно», и кредиторы потребовали от компании неадекватно большой залог. Тогда компания Даутовой приняла эти условия, поскольку надеялась на «естественное погашение» кредита.

«Вы хотите сказать, что, являясь сильной стороной сделки, вам навязали залоговую стоимость договора? К этому ведете?» — уточнила судья Исхакова. Представитель ГМ это подтвердил.

21 июля 2017-го «Спурт Банк» лишился лицензии: банк держал на балансе активы сомнительного качества. Фото Максима Платонова

Завод оказался не по зубам

Компания «Газ-маркет» известна как владелец 19,84% «Спурт Банка» (еще 10,15% акций принадлежит Даутовой напрямую). Весной 2017 года у банка начались проблемы с ликвидностью, он ввел ограничения на выдачу средств. Тогда Даутова заявила, что проблемы спровоцированы информационными атаками — якобы в интернете распространялась дезинформация и призывы забирать из банка деньги. В марте она говорила, что силовики нашли человека, который осуществлял массовую рассылку.

Однако 21 июля 2017-го «Спурт Банк» лишился лицензии. Причина была не в атаках: в пресс-релизе ЦБ отмечалось, что банк держал на балансе активы сомнительного качества. Значительная часть его кредитного портфеля «была направлена на финансирование крупного инвестиционного проекта» компаний, связанных с бенефициарами банка. Речь, очевидно, шла о «КЗСК-Силикон» и «КЗСК». Финансовое положение этих компаний ЦБ называл критическим.

Ранее ЦБ также указывал, что проект «КЗСК-Силикона» был неподъемным для «Спурта»: объем его финансирования почти втрое превышал величину собственного капитала банка, «при этом данный факт маскировался путем использования различных схем с участием технических компаний».

В декабре на собрании кредиторов «Спурт Банка» представитель конкурсного управляющего Василий Столбов сообщил, что ЦБ подозревает руководство финансовой организации в мошенничестве, присвоении и растрате средств, причинении имущественного ущерба, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями.

В Мещанском суде Москвы рассматривается иск об истребовании имущества по личному поручительству Даутовой. Фото polit.ru



Не только «КЗСК»

Акции «КЗСК» — далеко не единственное, чего рискует лишиться Даутова. Всего при предоставлении кредитной линии стороны заключили шесть договоров залога. Помимо доли в «КЗСК», кредит был обеспечен: 51% акций «КЗСК-Силикона», залогом зданий и земельных участков обеих компаний, залогом всего имущества действующего завода синтетического каучука, а также поручительством Даутовой всем личным имуществом. Сейчас на эти активы претендует ВЭБ. Например, иск об истребовании имущества по личному поручительству Даутовой рассматривается в Мещанском суде Москвы.

Впрочем, на последнем заседании в Арбитражном суде РТ в пятницу представитель ГМ перешел в атаку, обвинив ВЭБ якобы в «рейдерском захвате» действующего и недостроенного заводов. Требуя подкрепить кредитный договор залогами, госкорпорация имела целью «совершенно иную сделку» (изъятие залогового имущества, — прим. ред.), заявил он.

По его словам, «КЗСК-Силикон» до сих пор не видел официального решения о приостановке финансирования строящегося завода и не знает, существует ли вообще такое решение. ВЭБ просто прекратил транши, после чего «год проводилась переписка, на которую никто не отвечал», заявил представитель ГМ: «Налицо либо действие сознательное, либо бездействие».

По ходатайству представителя ГМ судья приобщила к делу все шесть договоров залога: «Все уже озвучено. Они вас [ВЭБ] считают сильной стороной в договоре, себя — слабой стороной в договоре. Куда будет направлена линия защиты, во всяком случае суду, абсолютно понятно, и так или иначе эти ходатайства будут предметом нашего исследования», — объяснила Исхакова.

ОПРОС

Артем Малютин