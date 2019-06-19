Коллектив КЗСК — Владимиру Путину: «Два казанских завода резать на металлолом?»

Эксклюзивное видео с оборонного предприятия, основатель которого Евгения Даутова оказалась в колонии

Фото: Максим Платонов (на фото — главный инженер «КЗСК» Владимир Миронюк)

Обратить внимание главы государства на два умирающих казанских завода намерен коллектив Казанского завода синтетического каучука и его младшего «брата». Проект «КЗСК-Силикон» в 2014-м глава Минпромторга РФ Денис Мантуров называл полностью обеспеченным финансово, но спустя 2 года Внешэкономбанк перекрыл кредитование, и глава банка «Спурт», она же председатель совета директоров КЗСК, Евгения Даутова стала искать иные возможности. На днях эти действия суд назвал преступлением и наказал ее тремя годами колонии. Об этом приговоре и нерешенной судьбе детища Даутовой «Реальному времени» рассказал ее брат — первый замгендиректора «КЗСК».

Авторы «Реального времени» стали первыми журналистами, которым показали реальное состояние нового и действующего заводов группы «Казанский завод синтетического каучука», один из которых работает, а второй — готов, по словам коллектива, на 80 процентов. Редакция «Реального времени» готовит большой материал, вскоре он будет опубликован. Пока же предлагаем читателям посмотреть видео производства и новых корпусов «КЗСК-Силикон», а также послушать наших собеседников, которые поделились своей болью и недоумением из-за сложившейся ситуации.