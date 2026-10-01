Эксперт Шапкин: «Многие виноделы в России пойдут на снижение цен»

На корректировки ценников повлияет сниженный спрос на данный алкогольный напиток

Фото: Динар Фатыхов

Ждать роста цен на вина в России на фоне падения производства данных напитков в России не стоит. На повышение ценников не сможет повлиять даже подорожание акциза с 130 (или около 90 рублей за бутылку) до 154 рублей за литр (примерно 107 рублей за бутылку) с 2027-го. Более того, стоимость вин на магазинных полках может даже снизиться, спрогнозировал в разговоре с корреспондентом «Реального времени» Павел Шапкин.

— Для виноделов основным показателем для определения динамики цен является спрос. Если бы спрос имелся, то для них не было бы проблемой поднять цены, тем самым компенсировав падение производства. Однако спрос у населения на алкоголь, включая вино, снижается и тянет за собой и снижение производства, поэтому производителям нет смысла повышать цены. Я думаю, что многие виноделы в России будут продавать вино в убыток, пойдут даже на снижение цен, поскольку им нужны деньги для покрытия текущих расходов, — считает Шапкин, добавив, что точный уровень корректировок определить сложно.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Эксперт отметил, что в противном случае «эти вина просто девать будет некуда», поскольку сейчас в России еще остаются непроданными напитки от прошлогоднего урожая.

Подробнее о том, объемы продаж какого вина снизились в России сильнее всего, сколько зарабатывают винодельни Крыма и стоит ли ждать банкротства виноделов, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров