Экономист Холод: «Банкротство виноделам в России пока не грозит»

В критической ситуации государство может выделить субсидии виноделам в качестве поддержки

Фото: Реальное время

Банкротство виноделам пока не грозит. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод. Оно возможно, только если у фирмы доходность ниже, чем себестоимость на протяжении определенного времени, а также если она не может расплатиться по кредитам, с контрагентами.

Ранее сообщалось, что в августе 2026 года производство вин в России упало на 39% относительно аналогичного месяца 2025-го.



— В случае с виноделами мы не знаем, какая у них была рентабельность, что они предприняли после сокращения производства. Может быть, там была высокая рентабельность, и общие цеховые расходы просто съели всю прибыль, — рассудил эксперт.

Он также допустил, что в критической ситуации государство может выделить какие-нибудь субсидии виноделам в качестве поддержки.

Подробнее о том, какой вид вина «упал» в объеме производства сильнее всего, сколько зарабатывают винодельни в Крыму и как снижение производительности отразится на ценах, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров