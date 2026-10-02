Пункты выдачи маркетплейсов хотят облагать налогом по кадастровой стоимости
Закон при принятии начнет действовать не ранее первого числа очередного налогового периода
Пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов планируется облагать налогом на имущество по кадастровой стоимости наравне с торговыми центрами и офисными зданиями. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс (законопроект №617-9), входящие в бюджетный пакет, уже внесены в Госдуму, пишет «Интерфакс».
На данный момент статья 378.2 НК РФ предусматривает расчет налога по кадастровой стоимости для торговых и деловых центров, а также помещений под магазины, общепит, офисы и бытовое обслуживание. Пункты выдачи заказов в этом перечне отдельно не упомянуты. Новый документ предлагает классифицировать их как объекты бытового обслуживания.
Согласно действующим правилам, здание признается торговым центром и переводится на кадастровое налогообложение, если под коммерческие цели отведено или фактически используется не менее 20% его площади. В случае принятия поправок площадь ПВЗ будет засчитываться в эти 20%.
Как изменится расчет налога:
- Сейчас: большинство организаций платят налог исходя из балансовой стоимости, которая ежегодно уменьшается за счет амортизации.
- После принятия закона: ПВЗ, попавшие в региональные перечни, будут облагаться налогом от кадастровой стоимости, которая определяется государством при оценке и обычно близка к рыночной.
Инициатива по включению ПВЗ в перечень объектов кадастрового налогообложения обсуждается с конца 2024 года. Тогда профильный комитет Совета Федерации предложил ФНС рассмотреть этот вопрос для устранения правовой неопределенности, так как ранее Минпромторг указывал на индивидуальный характер решения в каждом конкретном случае.
В случае окончательного принятия закона новые нормы вступят в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода.
Ранее сообщалось, что с 1 октября для маркетплейсов начнет действовать ряд правил в пользу покупателей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».