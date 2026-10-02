Пункты выдачи маркетплейсов хотят облагать налогом по кадастровой стоимости

Закон при принятии начнет действовать не ранее первого числа очередного налогового периода

Фото: Динар Фатыхов

Пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов планируется облагать налогом на имущество по кадастровой стоимости наравне с торговыми центрами и офисными зданиями. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс (законопроект №617-9), входящие в бюджетный пакет, уже внесены в Госдуму, пишет «Интерфакс».

На данный момент статья 378.2 НК РФ предусматривает расчет налога по кадастровой стоимости для торговых и деловых центров, а также помещений под магазины, общепит, офисы и бытовое обслуживание. Пункты выдачи заказов в этом перечне отдельно не упомянуты. Новый документ предлагает классифицировать их как объекты бытового обслуживания.

Согласно действующим правилам, здание признается торговым центром и переводится на кадастровое налогообложение, если под коммерческие цели отведено или фактически используется не менее 20% его площади. В случае принятия поправок площадь ПВЗ будет засчитываться в эти 20%.

Как изменится расчет налога:

Сейчас: большинство организаций платят налог исходя из балансовой стоимости, которая ежегодно уменьшается за счет амортизации.

После принятия закона: ПВЗ, попавшие в региональные перечни, будут облагаться налогом от кадастровой стоимости, которая определяется государством при оценке и обычно близка к рыночной.

Инициатива по включению ПВЗ в перечень объектов кадастрового налогообложения обсуждается с конца 2024 года. Тогда профильный комитет Совета Федерации предложил ФНС рассмотреть этот вопрос для устранения правовой неопределенности, так как ранее Минпромторг указывал на индивидуальный характер решения в каждом конкретном случае.

В случае окончательного принятия закона новые нормы вступят в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода.

Ранее сообщалось, что с 1 октября для маркетплейсов начнет действовать ряд правил в пользу покупателей.

Никита Егоров