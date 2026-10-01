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Минфин предложил закрыть налоговые льготы для доходов дочерних ИТ-компаний

09:33, 01.10.2026

Эта мера может лишить дочерние ИТ-компании права на пониженный налог на прибыль и льготные страховые взносы

Минфин предложил закрыть налоговые льготы для доходов дочерних ИТ-компаний
Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, которые исключат из льготной ИТ-выручки доходы дочерних компаний от контрактов с взаимозависимыми структурами внутри группы. Об этом со ссылкой на бюджетный пакет сообщает «Коммерсантъ».

Эта мера может лишить дочерние ИТ-компании права на пониженный налог на прибыль и льготные страховые взносы.

Сейчас для получения льгот необходимо, чтобы не менее 70% доходов приходилось на ИТ-деятельность независимо от заказчика. После принятия поправок внутренние контракты с головной компанией перестанут засчитываться в этот порог. Изменения вносятся в ст. 284 Налогового кодекса РФ.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Эксперты полагают, что мера сократит преимущество ИТ-дочек крупных холдингов перед независимыми разработчиками. При этом широкая формулировка может затронуть и стартапы, в которые крупные компании инвестировали средства.

Напомним, в «Реальном времени» вышел обзорный материал с разбором основных налоговых новостей прошедшей недели, в том числе других предложений Минфина по изменениям в НК РФ.

Зульфат Шафигуллин

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