Минфин предложил закрыть налоговые льготы для доходов дочерних ИТ-компаний
Эта мера может лишить дочерние ИТ-компании права на пониженный налог на прибыль и льготные страховые взносы
Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, которые исключат из льготной ИТ-выручки доходы дочерних компаний от контрактов с взаимозависимыми структурами внутри группы. Об этом со ссылкой на бюджетный пакет сообщает «Коммерсантъ».
Эта мера может лишить дочерние ИТ-компании права на пониженный налог на прибыль и льготные страховые взносы.
Сейчас для получения льгот необходимо, чтобы не менее 70% доходов приходилось на ИТ-деятельность независимо от заказчика. После принятия поправок внутренние контракты с головной компанией перестанут засчитываться в этот порог. Изменения вносятся в ст. 284 Налогового кодекса РФ.
Эксперты полагают, что мера сократит преимущество ИТ-дочек крупных холдингов перед независимыми разработчиками. При этом широкая формулировка может затронуть и стартапы, в которые крупные компании инвестировали средства.
Напомним, в «Реальном времени» вышел обзорный материал с разбором основных налоговых новостей прошедшей недели, в том числе других предложений Минфина по изменениям в НК РФ.
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