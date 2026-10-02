Власти России впервые оценили доходы от сбора за интернет-рекламу

С 2027 по 2029 год ежегодные доходы от сбора будут составлять 16,25 миллиарда рублей

Фото: Динар Фатыхов

По оценкам правительства, доходы федерального бюджета от обязательных отчислений за распространение рекламы в 2026 году составят 16 миллиардов рублей. Эта информация содержится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027–2029 годы, пишут «Ведомости».

Впервые правительство представило оценку доходов от сбора за интернет-рекламу, который был введен с 1 апреля 2025 года. Размер сбора составляет 3% от квартального дохода от интернет-рекламы. Таким образом, 2026 год станет первым полным годом, когда эти обязательные отчисления будут взиматься. С 2027 по 2029 год предполагается, что ежегодные доходы от сбора будут составлять 16,25 миллиарда рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Расчет этого сбора основывается на данных, которые участники рекламного рынка предоставляют в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР), оператором которого является Роскомнадзор (РКН). В 2025 году компании передали в ЕРИР информацию о размещениях на сумму 691 миллиард рублей, что на 19,5% меньше по сравнению с 2024 годом. Более свежих данных пока нет.

Что касается объема традиционных сегментов рынка интерактивной рекламы, то в России в первом полугодии 2026 года он увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 301 миллиард рублей без учета НДС, согласно оценке Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР). В этом сегменте заметный рост, на 29% до 24,8 миллиарда рублей, продемонстрировала видеореклама. Сегмент баннерной рекламы увеличился на 12%, до 39,5 миллиарда рублей, тогда как бюджеты на перформанс-рекламу выросли на 9% и составили 236,7 миллиарда рублей. Тем временем сегмент инфлюенс-маркетинга за тот же период показал лишь 2% роста — до 25 миллиардов рублей, согласно данным Ассоциации блогеров и агентств (АБА) совместно с коммуникационным агентством Didenok Team.

Ранее сообщалось, что расходы на содержание Госдумы и Совфеда в 2027 году сократятся на 1 млрд рублей.

Никита Егоров