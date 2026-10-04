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Депутат ГД Миронов предложил выдавать льготные кредиты в 7% самозанятым и ИП

10:34, 04.10.2026

Инициатива поможет оживить деловую активность и стимулировать экономику

Депутат ГД Миронов предложил выдавать льготные кредиты в 7% самозанятым и ИП
Фото: Реальное время

Сергей Миронов, председатель партии «Справедливая Россия», выступил с инициативой запустить программу льготного кредитования для самозанятых и индивидуальных предпринимателей в России.

Миронов призвал правительство разработать адресную программу, которая бы поддерживала малый бизнес в ключевых отраслях, способных стать драйверами экономического роста и повышения уровня жизни граждан. Он предложил установить ставку по кредитам на уровне 2—3%, хотя бы на уровне 7%, пишет ТАСС.

Также депутат упомянул необходимость снижения ключевой ставки Центрального банка России.

— Ее следует снизить как минимум до 7%, чтобы оживить деловую активность и стимулировать экономику за счет увеличения внутреннего спроса, — добавил он.

Ранее сообщалось, что пункты выдачи маркетплейсов хотят облагать налогом по кадастровой стоимости.

Никита Егоров

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