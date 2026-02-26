Forbes назвал 30 самых дорогих компаний Рунета

Первое место занял «Яндекс» с оценкой $24,3 млрд, в тройке также Ozon и РВБ

Фото: Динар Фатыхов

Журнал Forbes опубликовал рейтинг «30 самых дорогих компаний Рунета — 2026». Лидером списка стал «Яндекс» с оценкой $24,3 млрд.

На втором месте — Ozon ($13,4 млрд), на третьем — РВБ (Wildberries & Russ) с оценкой $12,6 млрд. Четвертую позицию занял «Авито» ($5,5 млрд), пятую — Cloud.ru ($3,1 млрд).

В первую десятку также вошли MTC Web Services ($2,6 млрд), VK ($2,3 млрд), «Лаборатория Касперского» ($2,1 млрд) и СКБ Контур ($1,9 млрд).

Во второй части рейтинга представлены HeadHunter и 1С (по $1,8 млрд), «Леста Игры» ($1,6 млрд), 2ГИС ($1,3 млрд), «Тензор» и Selectel (по $1,1 млрд) и Lamoda ($1 млрд).

Ариана Ранцева