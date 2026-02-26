Корпорация МСП запустила поддержку турбизнеса

Предусмотрены кредиты от 25 млн до 2 млрд рублей по ставке ниже ключевой на 3,5%

Корпорация МСП запустила комплекс мер поддержки для предпринимателей в сфере туризма. Бизнесу доступны льготные кредиты, гарантийные инструменты и помощь в подборе инвестиционных площадок.

В рамках программы предусмотрены кредиты по ставке ниже ключевой ставки Банка России на 3,5% годовых. Финансирование на инвестиционные цели предоставляется в размере от 25 млн до 2 млрд рублей, на пополнение оборотных средств — от 500 тыс. до 500 млн рублей.

Также действует «зонтичный» механизм поручительств. Он позволяет снизить требования к залогу: Корпорация МСП предоставляет банкам-партнерам поручительства до 50% от суммы основного долга по кредиту.

Кроме того, доступны независимые гарантии по обязательствам субъектов МСП при привлечении финансирования свыше 50 млн рублей. Объем обеспечения может составлять до 50% от суммы основного долга, но не более 1 млрд рублей.

Корпорация МСП также оказывает нефинансовую поддержку: содействует в подборе инвестиционных площадок, консультирует по вопросам оформления земельных участков и помогает в подготовке документов для получения заемного финансирования.

