Индекс деловой активности в сфере услуг России снизился до 51,3 пункта

Эксперты отмечают, что текущий уровень индекса демонстрирует самое слабое расширение деловой активности в секторе услуг за последние пять месяцев наблюдений

По данным аналитического агентства S&P Global, в феврале 2026 года в России зафиксирован заметный спад индекса PMI в сфере услуг. Как сообщает «Интерфакс», показатель снизился до отметки 51,3 пункта, тогда как в январе он составлял 53,1 пункта.

Эксперты отмечают, что текущий уровень индекса демонстрирует самое слабое расширение деловой активности в секторе услуг за последние пять месяцев наблюдений.

Снижение наблюдается и в сводном индексе производства, который учитывает как обрабатывающие отрасли, так и сферу услуг. В феврале этот показатель составил 50,8 пункта против январских 52,1 пункта.

Напомним, что индекс промпроизводства Татарстана в 2025 году превзошел ожидания, а эксперты характеризуют прогноз развития промпроизводства в республике на 2026 год как «умеренный». Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова