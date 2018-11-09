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ООО Эксклюзив-Дент

Медицина, Частные клиники
ООО Эксклюзив-Дент Фото: exclusive-dent.ru

Общая информация

«Эксклюзив-Дент» — сеть стоматологических клиник нового уровня качества и подхода к лечению пациентов, основанного на многолетнем собственном и мировом опыте. Это клиника с новыми современными решениями не только в области стоматологии, но и отоларингологии и офтальмологии.

Диагностика и лечение проводятся по всем основным направлениям стоматологии: терапия, ортопедия, челюстно-лицевая хирургия и имплантация, пародонтология, ортодонтия, детская стоматология, а также рентгенодиагностика с возможностью получать 3D-изображения.

Инновационное оборудование и новейшие медицинские технологии позволяют выполнять работы разной сложности на самом высоком уровне, в соответствии с передовыми мировыми стандартами.

Директор — Галлямов Айрат Габдульбарович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420066, Татарстан респ, г. Казань, ул. Абсалямова, дом 19, помещение 1004
  • Телефон: (843) 555-44-44
  • Email: reply@exclusive-dent.ru
  • Сайт: www.exclusive-dent.ru

Дата последнего обновления: 09.11.2018

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