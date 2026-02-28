Внук Ирины Винер лишился партнера по бизнесу в Казани

Даниил Винер развивает сеть ресторанов «Урюк», но казанское заведение закрылось

Фото: Айдар Раманкулов

В казанской компании «Абак Групп», развивавшей в нашем городе рестораны узбекской кухни «Урюк», изменился состав собственников. Проект в 2006 году запустил предприниматель Антон Винер — сын заслуженного тренера России по художественной гимнастике Ирины Винер, экс-супруги миллиардера Алишера Усманова.

Бизнесмен был в числе соучредителей «Абак Групп» до конца весны 2018 года. Затем его доля в 60% перешла к сыну, Даниилу Винеру. Вторая часть акций в 40% оставалась в руках Юрия Смыкова, сына известного татарстанского нефтяника Виктора Смыкова. Но в эти дни он вышел из уставного капитала общества.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Федеральная сеть Антона Винер в свое время насчитывала 21 ресторан в России, но затем сократилась. Сейчас на сайте компании указаны только восемь заведений в Москве. В Казани же ресторан «Урюк» закрылся прошлым летом.

Выручка «Абак Групп» в 2024 году (данных за 2025 пока нет) составила 157 млн, чистая прибыль — 12,7 млн рублей.

Василя Ширшова