Суд Татарстана освободил под «домашку» ВИП-застройщика Станислава Шевырева

С третьей попытки защитникам удалось добиться более мягкой меры пресечения по делу о покушении на убийство

Фото: Артем Дергунов

Только что Верховный суд Татарстана смягчил меру пресечения заслуженному строителю Татарстана Станиславу Шевыреву. Сегодня он будет освобожден из СИЗО под домашний арест — как только документы поступят в СИЗО, сообщает журналист «Реального времени».

Напомним, под стражей Шевырев оказался еще в середине октября. Ему избрали арест и дважды продлевали его в Советском райсуде Казани. На последнем заседании по мере пресечения старший следователь 1-го отдела Следкома по РТ Айрат Гиниятуллин заявил — в данный момент ведется работа по установлению иных преступлений, совершенных в составе организованной группы, и иных причастных лиц. Также он попросил приобщить к материалам ряд допросов иных фигурантов дела и рапорт оперативника на имя руководителя управления БЭП МВД Татарстана. Из документа следовало — экономическим полицейским следствием поручен ряд мероприятий в рамках расследования дела о неудавшемся убийстве. В частности, проверялись движения по счетам фирмы «Волга-Автодор» и поступление дивидендов на счета лиц и организаций. В указанной компании Шевырев числится замом директора, хотя силовики считают его бенефициаром.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Сегодня Верховный суд Татарстана изменил решение о продлении срока в СИЗО до 14 апреля и постановил отпустить обвиняемого под домашний арест.

Адвокаты Ильдар Нуриахметов и Юрий Некрасов озвучили сегодня те доводы, что уже не раз звучали на заседаниях по продлению меры пресечения и ее обжалованию. Более того, сегодня при принятии решения в зале суда не было самой потерпевшей, ранее слезно просившей «отпустить папу домой», а также ее представителя, которая ввиду занятости просто не дождалась рассмотрения жалоб — заседание было назначено еще на 8.30.

Причиной задержки стало то, что Верховный суд «потерял» фигуранта. После заседания в Советском райсуде Казани Станислава Шевырева перевели из расселяемого СИЗО-1 Казани в СИЗО-2. Однако апелляционная инстанция по какой-то причине была введена в заблуждение информацией: якобы ВИП-строителя переселили в новый СИЗО в Авиастроительном районе.

Напомним, дело о покушении почти сразу попало на контроль к главе СКР Александру Бастрыкину, чему способствовала обнародованная в сетях видеозапись, как утром 14 октября 2025 года у гимназии №94 Казани мужчина в мотоциклетном шлеме напал на Ирину Шевыреву с ножом и нанес ей множество ударов, а потом сбежал. Другая камера на доме зафиксировала, как он подъехал к месту будущего преступления на электровелосипеде, какое-то время выжидал, а затем пошел к припаркованной женщиной машине. Зафиксировала камера и отход «велокиллера» Рафиса Султанова, который, напомним, в тот же день покинул Татарстан на автомобиле брата Хамидова, а через несколько дней был экстрадирован из Таджикистана и признался в нападении на Ирину Шевыреву в октябре и более раннем наезде на нее же на электросамокате. В разговоре с «Реальным временем» Султанов подтверждал — получал за это деньги, но при нападении с ножом и бегстве за пределы РФ действовал не вполне добровольно.

Всего к уголовной ответственности по этому делу привлекаются семеро. Под подпиской о невыезде находится лишь супруг пострадавшей Иван Шевырев, но подозрения с него не сняты. Покинувший страну брат Хамидова заочно арестован.

Ирина Плотникова