Х5 и «Лента» рассматривают покупку сети «Гулливер»

Известно, что Х5 уже направила продавцу предварительное предложение о сделке, но сейчас не ведет активных переговоров, а «Лента» находится на более активной стадии

По данным издания «Известия», торговые компании Х5 (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») и «Лента» (сети «Лента», «Монетка», «Улыбка радуги») рассматривают возможность приобретения региональной торговой сети «Гулливер». Примечательно, что только недавно вторая сеть магазинов купила OBI в России.

Известно, что Х5 уже направила продавцу предварительное предложение о сделке, однако на текущий момент не ведет активных переговоров. При этом компания оставляет за собой право вернуться к обсуждению при определенных условиях. «Лента» находится на начальной стадии изучения актива и остается единственным активным участником переговоров.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Эксперты оценивают стоимость «Гулливера» в диапазоне от 3,5 до 6 млрд рублей. Интерес к сети обусловлен наличием двух собственных фабрик-кухонь. «Гулливер» объединяет 100 магазинов формата «у дома» в Ульяновской и Саратовской областях. По итогам 2024 года выручка компании выросла на 9,1% и достигла 20,3 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась на 2,1%, до 40,9 млн рублей.

Напомним, что в 2021 году по подобной сделке в Татарстане «Магнитом» была взята в долгосрочную аренду казанская сеть «Эдельвейс». Подробнее — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова