В Татарстане физлица стали банкротиться на треть чаще

По итогам прошлого года в арбитражный суд республики поступило 16 346 заявлений о признании граждан банкротами

Фото: Василя Ширшова

По итогам прошлого года в арбитражный суд Татарстана поступило 16 346 заявлений о признании граждан банкротами, что составляет 96% от общего числа подобных обращений. Об этом заявил председатель АС РТ Виталий Гильмутдинов на итоговом совещания.

По сравнению с 2024 годом количество заявлений увеличилось на 29,2%. За этот период суды рассмотрели 12 553 дела. При этом в 2025 году почти на 40% снизилось количество банкротств юрлиц.

Из 11 900 граждан, завершивших процедуру реализации имущества, 98,9% были освобождены от дальнейшего исполнения обязательств. Это демонстрирует достижение социально-регуляционной цели потребительского банкротства, предусмотренной законодательством.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вместе с тем председатель Виталий Гильмутдинов отметил случаи злоупотребления должниками своими правами.

— В этой связи судьям необходимо внимательно подходить к вопросу оценки поведения должника в процедуре банкротства и в предбанкротный период, — заявил председатель АС РТ.

Ранее коллекторское агентство описало типичный портрет ипотечного неплательщика в России.

Наталья Жирнова