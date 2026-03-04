Качество услуг маникюра в России теперь будет контролировать ГОСТ

Документ носит рекомендательный характер, однако его положения соответствуют требованиям закона «О защите прав потребителей» и санитарным нормам

Фото: Динар Фатыхов

С 30 апреля в России начинает действовать новый национальный стандарт ГОСТ, устанавливающий единые требования к услугам ногтевого сервиса. Документ впервые регламентирует технологические процессы маникюра, педикюра, наращивания и снятия покрытий, а также устанавливает временные нормативы для всех процедур.

Известно, что это затронет все организации сферы красоты: салоны, индивидуальных предпринимателей и самозанятых мастеров. Согласно документу, специалистам рекомендуется иметь профильное образование или пройти профессиональную переподготовку продолжительностью не менее 250 часов.

Стандарт устанавливает конкретные временные рамки для различных процедур. Так, классический маникюр должен выполняться в течение 45—60 минут, аппаратный — 40—70 минут, педикюр — 60—90 минут. На моделирование искусственных ногтей отводится до 150 минут, на нанесение гель-лака — 15—25 минут, на снятие покрытия — до 20 минут. Отдельные временные нормативы предусмотрены для спа-процедур и массажа.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Как сообщает ТАСС, документ носит рекомендательный характер, однако его положения соответствуют требованиям закона «О защите прав потребителей» и санитарным нормам. Несоблюдение установленных стандартов может стать основанием для претензий к качеству предоставляемых услуг. Кроме того, стандарт может использоваться при разработке внутренних регламентов организаций.



Наталья Жирнова