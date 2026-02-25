В Казани зафиксировали самый сильный прирост рынка стоматологии

Средний чек в казанских стоматологиях вырос на 16%, а нетто-прирост компаний и ИП — на 17%

Фото: Динар Фатыхов

В России объем рынка стоматологии в 2025 году составил 872 млрд рублей. По сравнению с 2024-м он прирос на 23%, следует из аналитики портала DentalData.

Причем самый сильный прирост объема рынка среди крупных российских городов зафиксирован в Казани (+24%). По данным экспертов, средний чек в казанских стоматологиях вырос на 16%, а нетто-прирост компаний и ИП — на 17%. При этом роль столицы Татарстана на внутреннем рынке стоматологических услуг в прошлом году аналитики оценили в 1%.

В свою очередь, роль Москвы на стоматологическом рынке оценивается в 19%. Московский объем рынка прирос на 23% за год, средний чек — на 11%, а нетто-прирост компаний и ИП — на 119%. Роль Санкт-Петербурга на рынке составила 10%. В клиниках «на Неве» прирост объема рынка составил 21%, среднего чека — на 14%, а нетто-компаний и ИП — на 48%.

Средний чек на услуги по стране по итогам 2025 года превысил 11,2 тыс. рублей, но на Чукотке, в Магаданской области, Москве и на Сахалине он перевалил за 17 тысяч.

Подробнее о том, какие стоматологические услуги в России подорожали сильнее всего за последний год, сколько стоит обучение на данную специальность в ведущих вузах страны и как изменятся цены на лечение зубов в 2026 году, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров