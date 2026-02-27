Бенефициара «Волгадорстроя» оставили в СИЗО Казани до мая

Вахитовский суд Казани согласился с ходатайством СК о продлении ареста по делу на 4 миллиарда рублей

Фото: Динар Фатыхов

Встретит Первомай за решеткой ВИП-строитель трассы М-12 Айрат Миннуллин, если сегодняшнее решение Вахитовского райсуда Казани вступит в силу. Только что там удовлетворили ходатайство Следкома о продлении ареста бенефициару «Волгадорстроя» еще на два месяца — до 6 мая, передает с места журналист «Реального времени».

На заседании старший следователь 4-го отдела Следкома по РТ Алмаз Шакиров настаивал — оснований для смягчения меры пресечения нет, и предлагал продлить истекающий срок ареста. Сам обвиняемый и его адвокат Ольга Шелковникова просили о смягчении меры пресечения. Упоминался и довод о запрете на посадки бизнесменов по делам в сфере предпринимательской деятельности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, за решеткой бенефициар компании «Волгадорстрой» Айрат Миннуллин оказался в ноябре 2025-го. На момент избрания меры пресечения в деле против него и неустановленных лиц было три эпизода — по мошенничеству и двум растратам. В декабре к ним добавилась еще и кредитная афера.

Эпизод 1. Мошенничество на 2,4 млрд рублей : по версии следствия, эти средства были похищены при производстве комплекса работ на участке Дюртюли — Ачит трассы М-12 «Восток» (Казань — Екатеринбург) — путем завышения объемов работ по авансу от подрядчика стройки СК «Автодор» с апреля 2023 года по июнь 2025-го. Показания по этой истории против дорожника давали представители «Ак Барс Банка», который выплатил «Автодору» как раз 2,4 млрд рублей в качестве банковской гарантии по неисполненным обязательствам ВДС.

: по версии следствия, эти средства были похищены при производстве комплекса работ на участке Дюртюли — Ачит трассы М-12 «Восток» (Казань — Екатеринбург) — путем завышения объемов работ по авансу от подрядчика стройки СК «Автодор» с апреля 2023 года по июнь 2025-го. Показания по этой истории против дорожника давали представители «Ак Барс Банка», который выплатил «Автодору» как раз 2,4 млрд рублей в качестве банковской гарантии по неисполненным обязательствам ВДС. Эпизоды 2, 3 — растраты на 7 млн рублей : по версии СК и ФСБ, полученные из Фонда национального благосостояния средства (3,6 млн и 2,99 млн рублей) были без оснований перечислены Миннуллиным с июня по октябрь 2023 года со счета ВДС в подконтрольную обвиняемому организацию «Мосты и водоотводные сооружения».

: по версии СК и ФСБ, полученные из Фонда национального благосостояния средства (3,6 млн и 2,99 млн рублей) были без оснований перечислены Миннуллиным с июня по октябрь 2023 года со счета ВДС в подконтрольную обвиняемому организацию «Мосты и водоотводные сооружения». Эпизод 4. Мошенничество в сфере кредитования на 1 млрд 699 млн рублей: по версии силовиков, Айрат Миннуллин в 2023—2024 годах незаконно получил по кредитам в «Татсоцбанке» почти 1,7 млрд рублей, предоставив заведомо недостоверные сведения о финансовой деятельности своих организаций, и не вернул эти деньги. Этот эпизод появился в деле лишь 5 декабря 2025-го, при этом «Татсоцбанк» еще летом 2025-го обратился в арбитраж, требуя признать банкротом и «Волгадорстрой», и его бенефициара, после чего получил статус кредитора на 1,8 млрд и 600 млн рублей соответственно, с учетом набежавших процентов и неустойки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При избрании ареста и его продлении Айрат Миннуллин обвинения в свой адрес отрицал, а его адвокаты настаивали — данные об ущербе не соответствуют действительности, а отношения с двумя татарстанскими банками носили долгосрочный характер, заемщик никого не обманывал.

В частности, адвокат Юрий Некрасов подчеркивал — участие указанных банков в арбитражных делах подтверждает гражданско-правовой характер отношений с ВДС и Миннуллиным. «Расчеты представителей являются надуманными, с целью освободить банк от своих издержек. Подобрана сумма промежуточной задолженности [ВДС перед СК «Автодор»] и сокрыто от следствия, что по итогам такая задолженность отсутствует», — заявил защитник, поделившись предположением, что «банк, получивший миллиард [при заключении договора о банковской гарантии], намеренно пытается стать потерпевшим».

Отметим, за время работы ВДС успел получить госконтракты на 45 млрд рублей.

Ирина Плотникова