За незаконные торговые точки в двух районах Казани выписали штрафы на 9 млн рублей

Рейды проводились в течение прошлого года

В Вахитовском и Приволжском районах Казани за последний год были демонтированы 83 несанкционированных торговых точки. Об этом сообщил на аппаратном совещании глава районов Альберт Салихов.

Сотрудники отдела общественной безопасности провели более 100 рейдов, в результате которых на нарушителей было наложено штрафов на общую сумму 9 миллионов рублей. В ходе проверок было изъято: свыше 7 тонн различной продукции, 500 гипсовых фигур и более тысячи сувениров.



Особую строгость власти проявляют к автоторговцам — их транспортные средства эвакуируют на специализированные стоянки.

Для решения проблемы создаются официальные торговые площадки. В планах — реконструкция Чеховского рынка, которую завершат к 2028 году. Также ведется модернизация других торговых объектов: разрабатывается концепция Приволжского рынка как современного гастрономического комплекса, завершаются работы на торговых площадках 10-го микрорайона и Мавлютовского рынка.



Наталья Жирнова