В Казани построят новую обувную фабрику

В Казани запустят совместное производство обуви с использованием традиционного для татар «казанского шва»

Фото: Артем Дергунов

Казанский предприниматель и известный итальянский дизайнер хотят создать новую обувную фабрику в столице Татарстана. Имя европейского соучредителя пока не разглашается. Общие инвестиции в проект на начальном этапе составят около 1 млрд. руб, рассказал в интервью «Реальному времени» владелец группы компаний «ZRgroup» Рустам Бикмухаметов. По его словам, идея создания новой фабрики возникла на фоне поставленной Раисом РТ Рустамом Миннихановым задачи сохранить казанский шов. Итальянский дизайнер, вдохновившись татарским национальным орнаментом, уже создал несколько моделей:

— Считаю это своей миссией, потому что продолжаю дело своих прадедов. Гончары, кузнецы, другие ремесленники есть в любом регионе, но казанский шов — он только наш, это уникальный культурный код татар. Именно через эту позицию, через его сохранение и развитие, можно заявить о себе не только в рамках нашей страны, но и всего мира, — уверен Бикмухаметов.

Новое здание обувной фабрики планируется построить на месте бывшего подшипникового завода в Адмиралтейской слободе Казани. Предполагается, что что с момента начала реализации проекта до непосредственного открытия фабрики пройдет около двух лет.

«Пока мы даже не до конца понимаем, что получится из нашей задумки. Мы вкладываемся и надеемся, что удастся запустить производство. Сейчас мы сами рискуем, сами вкладываемся и просто верим», — признался потомственный обувщик.

Реализация проекта в настоящее время находится на этапе подписания соглашения.

Миляуша Кашафутдинова