Netflix отказался от покупки Warner Bros.

Совет директоров WBD признал предложение Paramount Skydance более выгодным

Американский стриминговый сервис Netflix отказался от сделки по приобретению Warner Bros. Discovery после появления нового предложения от Paramount Skydance Corporation.

Ранее Warner Bros. Discovery сообщила, что ее совет директоров рассмотрел предложение Paramount Skydance о слиянии и признал его более выгодным, чем сделку с Netflix.

В декабре Netflix объявил о намерении купить Warner Bros. за 83 млрд долларов. Позднее Paramount Skydance предложила приобрести компанию за 108 млрд долларов. Совет директоров WBD рекомендовал акционерам отклонить первоначальное предложение, после чего Netflix заявил, что не будет повышать цену до уровня конкурента, поскольку это делает сделку финансово непривлекательной.

Ариана Ранцева