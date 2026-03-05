Покупку товаров с историей будут продвигать среди россиян

Российский актер и ведущий Дмитрий Журавлев будет популяризировать практику ресейла (перепродажи вещей с историей)

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Исследования показывают, что продажа товаров, бывших в употреблении, — заметная тенденция как в России, так и в мире. Ранее проведенные опросы показывают, что 73% респондентов-россиян не против делать такие покупки. 68% опрошенных объясняют, что покупка вещи с историей — хороший способ сэкономить, ведь люксовая или премиальная вещь в отличном состоянии, но из вторых рук продается, как правило, по доступной цене.

Российский актер и ведущий Дмитрий Журавлев будет сотрудничать с Авито, чтобы популяризировать практику ресейла (перепродажи вещей с историей) и сделать ее нормой для современного человека, желающего жить практично и экологично.

Кампания «Ресейл на Авито — в норме вещей» стартовала 2 марта. Дмитрий Журавлев помогает взглянуть на вторичный рынок по-новому. Отказаться от лишнего, передумать, поменяться, сэкономить — все это в рамках современной бытовой философии совершенно нормально.

— По данным наших исследований, 49% интернет-пользователей уже выставляли свои товары в интернете или делали покупки у частных лиц. Чаще всего пользователи выставляют на продажу одежду и обувь, электронику и бытовую технику и детские товары. Кто-то делает это для заработка, кому-то важно дать вещи вторую жизнь, а для кого-то — это способ освободить пространство для чего-то нового. И мы рады, что продвигать эту философию на Авито начал именно Дмитрий Журавлев, который на собственном опыте оценил преимущества покупки и продажи хороших вещей, — отмечает Дмитрий Антонов, директор департамента маркетинга Авито Товаров.

Действительно, Дмитрий Журавлев уже 5 лет сотрудничает с площадкой, выставляя на продажу вещи, с которыми связаны теплые воспоминания из его жизни, — например, одежду со съемок. Он говорит:

— Для меня подобные продажи давно стали нормой вещей. Изменения — это то, что делает мою жизнь по-настоящему живой. Я всегда готов расставаться со старым и выбирать новое, потому что хочу двигаться вперед! Каждая продажа или покупка помогает менять жизнь к лучшему: освобождая место для новых возможностей, новых эмоций, нового тебя. Мне близка идея, что современные сервисы могут объединять экологичность и социальную ответственность.