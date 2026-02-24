Штрафы за нарушение правил торговли в России в 2025 году превысили миллиард рублей

Всего наложено 12,5 тыс. штрафов за нарушение норм и правил торговли

Фото: Татьяна Демина

Рекордными оказались штрафы за нарушение норм и правил торговли, наложенные в России в 2025 году. По данным Роспотребнадзора, они превысили 1,15 млрд рублей. Значение оказалось на 27% выше предыдущего рекорда, установленного в 2019 году (907 млн), и на 31,43% выше показателя 2015 года (877 млн).

Минимальные штрафы были наложены в 2018 году — 74,12 млн рублей. Это на 93,57% ниже прошлогоднего показателя. За последние пять лет самое крупное снижение штрафов произошло в год начала специальной военной операции — более чем вдвое, на 57,86%. В 2023-м снижение составило 44,12%. Следующие два года отметились уже стремительным ростом. В 2024-м сумма наложенных штрафов выросла на 189%, а в 2025-м — на 155%.

Количество выписанных административных штрафов в 2025 году составило 12,5 тыс., что примерно вдвое ниже показателя 2021-го. В 2023 году было выписано 5,2 тыс. штрафов, в 2024-м — 9 тыс.

Рекорд 2025 года по общей сумме штрафов связан с ростом среднего размера одного штрафа. Этот показатель составил 92,3 тыс. рублей, что также является рекордом с 2009 года.

Артем Гафаров