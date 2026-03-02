В Татарстане зарплаты топ-менеджеров достигают 250 тысяч рублей

Такой высокий уровень оплаты объясняется значительной зоной ответственности этих специалистов

Фото: Динар Фатыхов

По данным hh.ru, средняя предлагаемая зарплата для высшего и среднего менеджмента в Татарстане в январе 2026 года составила 150 тысяч рублей. За первый месяц года работодатели региона разместили на портале более 580 вакансий для управленцев.

Наиболее высокооплачиваемыми позициями стали должности коммерческих директоров (CCO). Их средняя зарплата достигла 250 тысяч рублей, что в 1,7 раза превышает средний показатель по категории топ-менеджмента. Такой высокий уровень оплаты объясняется значительной зоной ответственности этих специалистов.

На втором месте по уровню дохода находятся финансовые директора (CFO) с зарплатой 215 тысяч рублей. Третью позицию занимают директора по персоналу (HRD), которым предлагают 205 тысяч рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди других высокооплачиваемых управленческих позиций — генеральные и исполнительные директора (CEO) с доходом 200 тысяч рублей, операционные директора (170 тысяч рублей), а также руководители отделов маркетинга, технические директора (CTO) и руководители филиалов, получающие по 150 тысяч рублей.

Напомним, что в Вахитовском и Приволжском районах Казани вырос уровень зарплат. По данным главы районной администрации Альберта Салихова, показатель увеличился на 19% и превысил отметку в 103 тысячи рублей.

Наталья Жирнова