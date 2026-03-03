В России введут новый ГОСТ на белый хлеб

Росстандарт утвердил обновленный ГОСТ на производство белого хлеба из пшеничной муки, который вступит в силу в России с 1 апреля 2026 года. Хлеб можно будет производить подовым или формовым методом — как цельными изделиями (в т.ч. нарезным), так и их частями. Минимальная масса — более 0,5 кг, но по согласованию с заказчиком допустимы изделия весом от 0,35 до 0,5 кг.

Мякиш должен быть хорошо пропеченным и эластичным, поверхность — ровной, без трещин крупнее 1 см. Для формового хлеба из муки высшего сорта влажность не должна превышать 44%, для подового — 43%; кислотность мякиша ограничена 3 градусами для муки высшего и первого сортов и 4 градусами — для второго. Срок годности неупакованного хлеба — 24 часа, упакованного — до трех суток (конкретный срок определяет производитель).

Стандарт принят семью странами: Россией, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Недавно в России появился ГОСТ на один из символов татарской кухни — чак-чак. Десерт, которым угощали десятки глав государств во время проходившего в Татарстане саммита БРИКС, теперь может продаваться под отечественным знаком качества. Казань уже готовит первый чак-чак по новым нормам. О том, дороже ли он обойдется покупателю и как стандарт оценивают производители, — в материале «Реального времени».

