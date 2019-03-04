АО АЙСИЭЛ-КПО ВС

Общая информация

ICL (АЙСИЭЛ-КПО ВС) входит в число крупнейших ИТ-компаний России. Представляет весь спектр ИТ-услуг, проектов, решений и продуктов.

Компания была основана в 1991 году на базе завода ЭВМ Казанским производственным объединением вычислительных систем (КПО ВС) и британской компанией International Computers Limited (ICL) как совместное предприятие. В середине XX века казанский завод ЭВМ стоял у истоков новой отрасли отечественного электронного машиностроения — вычислительной техники, и по мере своего развития стал признанным лидером отрасли в СССР.

С 2002 по 2013 группа компаний ICL входила в группу компаний Fujitsu, а на данный момент компании являются партнерами.

Руководитель — Дьячков Виктор Васильевич.

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