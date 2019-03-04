АО АЙСИЭЛ-КПО ВС
Общая информация
ICL (АЙСИЭЛ-КПО ВС) входит в число крупнейших ИТ-компаний России. Представляет весь спектр ИТ-услуг, проектов, решений и продуктов.
Компания была основана в 1991 году на базе завода ЭВМ Казанским производственным объединением вычислительных систем (КПО ВС) и британской компанией International Computers Limited (ICL) как совместное предприятие. В середине XX века казанский завод ЭВМ стоял у истоков новой отрасли отечественного электронного машиностроения — вычислительной техники, и по мере своего развития стал признанным лидером отрасли в СССР.
С 2002 по 2013 группа компаний ICL входила в группу компаний Fujitsu, а на данный момент компании являются партнерами.
Руководитель — Дьячков Виктор Васильевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420029, Татарстан респ, г. Казань, ул. Сибирский Тракт, д. 34
- Телефон: (843) 279-58-23
- Email: info@icl.kazan.ru
- Сайт: www.icl.ru
Дата последнего обновления: 04.03.2019