Список компаний

АО АЙСИЭЛ-КПО ВС

IT-компании

Общая информация

ICL (АЙСИЭЛ-КПО ВС) входит в число крупнейших ИТ-компаний России. Представляет весь спектр ИТ-услуг, проектов, решений и продуктов.

Компания была основана в 1991 году на базе завода ЭВМ Казанским производственным объединением вычислительных систем (КПО ВС) и британской компанией International Computers Limited (ICL) как совместное предприятие. В середине XX века казанский завод ЭВМ стоял у истоков новой отрасли отечественного электронного машиностроения — вычислительной техники, и по мере своего развития стал признанным лидером отрасли в СССР.

С 2002 по 2013 группа компаний ICL входила в группу компаний Fujitsu, а на данный момент компании являются партнерами.

Руководитель — Дьячков Виктор Васильевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420029, Татарстан респ, г. Казань, ул. Сибирский Тракт, д. 34
  • Телефон: (843) 279-58-23
  • Email: info@icl.kazan.ru
  • Сайт: www.icl.ru

Дата последнего обновления: 04.03.2019


Если вы нашли ошибку, напишите нам