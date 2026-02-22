Владельца мясокомбината «Челны-мясо» признали банкротом

В реестр вошли кредиторы с суммой требований к должнику почти в 150 млн рублей

Татарстанский арбитраж признал банкротом владельца сети «Челны-мясо» Алмаза Мугинова. В отношении предпринимателя из автограда ввели процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев, до 13 августа 2026 года. Финансовым управляющим должника стал Михаил Мудров, член ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».

Общая сумма требований кредиторов, включенная в реестр, составила 148,3 млн рублей. На собрании кредиторы решили не заключать мировое соглашение и добиваться признания Мугинова финансово несостоятельным.

Предприятие «Челны-мясо» было основано в 2003 году известным бизнесменом Фандусом Хафизовым, создавшим обширную сеть поставок. В 2024 году мясокомбинат выкупил предприниматель Алмаз Мугинов, владелец челнинских стройфирм «Град» и «Асман-М». Но в работе его нового предприятия наблюдались перебои: сотрудники жаловались на задержки зарплаты, за долги на производстве отключили энергию. Выручка компании по итогам того года сократилась на 11% — до 649 млн, чистая прибыль осталась на уровне 2023 года — 5,6 млн рублей.

Василя Ширшова