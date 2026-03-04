Роспотребнадзор разъяснил правила русификации вывесок

Отмечается, что бизнес может использовать и другие языки — например, языки народов России или региональные языки

Фото: Динар Фатыхов

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей выпустила официальное разъяснение по вопросам применения новых норм законодательства о госязыке в сфере обслуживания.

С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в законодательство о защите прав потребителей. Главное изменение — вся информация о товарах и услугах должна быть написана по-русски. Это касается ценников в магазинах, меню в кафе, вывесок и других материалов для клиентов.

Бизнес может использовать и другие языки — например, языки народов России или региональные языки, но русский язык должен присутствовать обязательно.

При этом правила оформления меню в ресторанах и кафе останутся прежними. Маркировка товаров будет регулироваться как раньше, согласно законам о техническом регулировании и нормам Евразийского экономического союза.

Ранее АвтоВАЗ перевел названия комплектаций на русский. На сайте вместо Comfort и Techno теперь указаны «Комфорт» и «Техно», тип кузова также прописан кириллицей.

Наталья Жирнова