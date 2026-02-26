В России зарегистрированы новые товарные знаки Uniqlo

Заявки поданы по классу МКТУ для одежды, обуви, головных уборов и нижнего белья

Фото: Динар Фатыхов

Японский холдинг Fast Retailing Co., управляющий сетью магазинов Uniqlo, зарегистрировал в России четыре товарных знака. Об этом сообщает корреспондент ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

В числе зарегистрированных обозначений — AirSense, Perfect Black, Peace for all и Blocktech.

Согласно информации ведомства, заявки были поданы 30 сентября 2025 года из Японии. Товарные знаки зарегистрированы по одному классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает одежду, обувь, головные уборы и нижнее белье.

Напомним, японский ретейлер Uniqlo отказался от аренды помещений для всех своих магазинов в России в августе 2023 года. В марте 2022-го компания временно приостановила работу на территории страны, а в октябре начала сокращать сеть.



Ариана Ранцева